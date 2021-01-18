В Калифорнии временно рекомендуют не прививаться вакциной от Moderna

18 января, 2021, 21:34

Власти штата Калифорния рекомендует временно отказаться от использования вакцины от COVID-19 фирмы Moderna после вспышки аллергий

Об этом сообщает Украины 24 со ссылкой на Fox News.

Главный эпидемиолог штата Эрика Пан отметила, что всем пострадавшим вводили вакцину из одной партии.

"Выше, чем обычно, количество возможных аллергических реакций зафиксировано от конкретной партии вакцины Moderna в одной из клиник вакцинации. Медицинского обслуживания потребовали в течение 24 часов 10 пациентов", - заявила Господин.

Известно, что в партии было более 330 тыс. доз.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Moderna уже проводят расследование.

В Израиле после прививки от коронавируса вакциной Pfizer у 13 человек наблюдается лицевой паралич.