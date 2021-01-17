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Espreso.tvМирПосле прививки вакциной Pfizer у 13 израильтян произошел лицевой паралич

После прививки вакциной Pfizer у 13 израильтян произошел лицевой паралич


фото: Reuters
В Израиле после прививки от коронавируса вакциной Pfizer у 13 человек наблюдается лицевой паралич

Об этом сообщает Jerusalem Post .

По данным Министерства здравоохранения Израиля побочный эффект от вакцины наблюдался у 13 человек. Однако есть данные, что количество людей с такой реакцией на прививку есть больше.

У одного из пациентов паралич длился не менее 28 часов.

В то же время Министерство здравоохранения Израиля заявило, что не считает подобные побочные эффекты противопоказанием для введения второй дозы вакцины.

  • Напомним, 15 января в Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной, разработанной Pfizer / BioNTech, умерли 23 человека.

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