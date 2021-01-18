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Espreso.tvЭкономикаВ этом году ожидается ускорение инфляции как по продтоварам, так и по тарифам, - экономист

В этом году ожидается ускорение инфляции как по продтоварам, так и по тарифам, - экономист

В Украине в этом году будут расти цены на продовольственные товары и тарифы

Такой прогноз озвучил Алексей Блинов, экономист, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Мы сейчас видим один из главных факторов, который во всех новостях - это рост тарифов. Но этим инфляция в Украине сейчас не ограничивается. В этом году мы ожидаем рост как по продовольственной группой, а это половина корзине, который у нас считает инфляцию, так и по группе тарифов ", - сказал Блинов.

По его словам, также повысятся цены на различные услуги и непродуктовые товары.

  • Пандемия и карантин стали причинами низкой инфляции в 2020 году, сообщили в Нацбанке.

  • В январе-декабря 2020 года по коммунальным услугам всего подорожали услуги водоснабжения и содержание канализации, говорится в данных Государственной службы статистики.

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