В этом году ожидается ускорение инфляции как по продтоварам, так и по тарифам, - экономист
Такой прогноз озвучил Алексей Блинов, экономист, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Мы сейчас видим один из главных факторов, который во всех новостях - это рост тарифов. Но этим инфляция в Украине сейчас не ограничивается. В этом году мы ожидаем рост как по продовольственной группой, а это половина корзине, который у нас считает инфляцию, так и по группе тарифов ", - сказал Блинов.
По его словам, также повысятся цены на различные услуги и непродуктовые товары.
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Пандемия и карантин стали причинами низкой инфляции в 2020 году, сообщили в Нацбанке.
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В январе-декабря 2020 года по коммунальным услугам всего подорожали услуги водоснабжения и содержание канализации, говорится в данных Государственной службы статистики.
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