В этом году ожидается ускорение инфляции как по продтоварам, так и по тарифам, - экономист

18 января, 2021, 10:52

В Украине в этом году будут расти цены на продовольственные товары и тарифы

Такой прогноз озвучил Алексей Блинов, экономист, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Мы сейчас видим один из главных факторов, который во всех новостях - это рост тарифов. Но этим инфляция в Украине сейчас не ограничивается. В этом году мы ожидаем рост как по продовольственной группой, а это половина корзине, который у нас считает инфляцию, так и по группе тарифов ", - сказал Блинов.

По его словам, также повысятся цены на различные услуги и непродуктовые товары.