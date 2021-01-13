Пандемия и карантин: НБУ назвал причины низкой инфляции в 2020 году

13 января, 2021, 14:34

Национальный банк Украины назвал причины низких темпов инфляции в прошлом году

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, в течение года инфляция в основном находилась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. Низкие темпы роста цен обусловлены негативным влиянием пандемии коронавируса и карантинных ограничений на экономическую активность и потребления. Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на первоочередные товары и услуги поддерживали низкий уровень инфляции. Ослабление гривни сказалось на потребительских ценах с певниою временной задержкой.

Отмечается, что учитывая существенное ослабление инфляционного давления и сокращения деловой активности в течение первой половины года, НБУ смягчал монетарную политику, чтобы способствовать восстановлению экономики и одновременно вернуть инфляцию к цели.

При этом фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза регулятора, однако отвечала среднесрочной цели НБУ на уровне 5%, установленной в 2015 году.

Восстановление мировой экономики и дальнейшее увеличение внутреннего спроса в 2019 году происходило динамичнее, чем ожидалось. Проинфляционное давление также формировало рост цен на энергоносители и отдельные продукты питания. В то же время, по данным НБУ, инфляцию и в дальнейшем сдерживало сужение спроса со стороны населения на отдельные услуги и непродовольственные товары.

"В условиях динамичного восстановления мировой и украинской экономики инфляция ускорилась в конце года, как и предполагал Национальный банк, и достигла 5% г / г. Итак, инфляционная цель в декабре достигнута второй год подряд", - отметили в НБУ.

В пресс-службе добавили, что регулятор и в дальнейшем придерживаться режима инфляционного таргетирования для обеспечения умеренной инфляции на уровне среднесрочной цели 5%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в декабре потребительская инфляция ускорилась до 5%. В месячном измерении цены выросли на 0,9%.

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