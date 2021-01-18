Смертельній пожар в Одессе: полиция рассматривает две версии возгорания

18 января, 2021, 12:43

Правоохранители назначили пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причину возгорания

Об этом рассказали в полиции Одесской области.

По состоянию на 9.00 часов утра установлено, что в результате пожара погибли два человека. Продолжается установления личностей погибших. В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы три человека, еще пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

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"Сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. В рамках начатого уголовного производства назначено пожарно-технической и судебно-медицинские экспертизы. Продолжается досудебное расследование", - отметили в пресс-службе.

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