Смертельній пожар в Одессе: полиция рассматривает две версии возгорания
Об этом рассказали в полиции Одесской области.
По состоянию на 9.00 часов утра установлено, что в результате пожара погибли два человека. Продолжается установления личностей погибших. В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы три человека, еще пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
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"Сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. В рамках начатого уголовного производства назначено пожарно-технической и судебно-медицинские экспертизы. Продолжается досудебное расследование", - отметили в пресс-службе.
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