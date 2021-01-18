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Словакия снова проводить массовое тестирование на коронавирус


фото: Reuters
С 18 января Словакия начинает снова проводить массовое тестирование граждан страны на коронавирус

Ранее в стране уже проводили массовое тестирование, которое охватило всех граждан, информирует DW.

Отмечается, что с 26 января по 7 февраля в стране также усилят карантин. В частности, на работу смогут идти только те, кто имеет отрицательный результат теста на коронавирус.

Во время проведения прошлого тестирования Словакии удалось проверить на коронавирус почти всех жителей страны в возрасте старше 10 лет.

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