Словакия снова проводить массовое тестирование на коронавирус

18 января, 2021, 07:39

С 18 января Словакия начинает снова проводить массовое тестирование граждан страны на коронавирус

Ранее в стране уже проводили массовое тестирование, которое охватило всех граждан, информирует DW.

Отмечается, что с 26 января по 7 февраля в стране также усилят карантин. В частности, на работу смогут идти только те, кто имеет отрицательный результат теста на коронавирус.

Во время проведения прошлого тестирования Словакии удалось проверить на коронавирус почти всех жителей страны в возрасте старше 10 лет.

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