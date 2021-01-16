В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сырье для которого поставляли из Украины

16 января, 2021, 21:52

В китайском городе Тяньцзинь обнаружили коронавирус в мороженом, сырье для изготовления которого поставляли из Украины

Об этом сообщает агентство Синьхуа .

Сейчас в Тяньцзине проверяют мороженое, зараженное коронавирусом, после того как три образца дали положительный результат на COVID-19.

Все складские помещения с товарами, производимыми компанией Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd., были опечатаны после того, как образцы, отправленные компанией в городской центр профилактики и контроля заболеваний, дали положительный результат на коронавирус.

Предыдущие эпидемиологические исследования показывают, что компания произвела партию мороженого с использованием сухого молока, импортируемого из Новой Зеландии и сухой сыворотки, импортируемой из Украины.

1 662 сотрудника компании помещены на карантин и прошли тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса. Из них 700 человек получили отрицательный результат теста на COVID-19, а результаты тестирования других 962 человек пока неизвестны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb