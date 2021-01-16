В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сырье для которого поставляли из Украины
Об этом сообщает агентство Синьхуа .
Сейчас в Тяньцзине проверяют мороженое, зараженное коронавирусом, после того как три образца дали положительный результат на COVID-19.
Все складские помещения с товарами, производимыми компанией Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd., были опечатаны после того, как образцы, отправленные компанией в городской центр профилактики и контроля заболеваний, дали положительный результат на коронавирус.
Предыдущие эпидемиологические исследования показывают, что компания произвела партию мороженого с использованием сухого молока, импортируемого из Новой Зеландии и сухой сыворотки, импортируемой из Украины.
1 662 сотрудника компании помещены на карантин и прошли тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса. Из них 700 человек получили отрицательный результат теста на COVID-19, а результаты тестирования других 962 человек пока неизвестны.
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