Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа, - Офис президента
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, информирует ТСН .
"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита "Крымской платформы". - Ред.) - 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов ", - сказал Жовква.
Он отметил, что на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.
"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму ", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.
Жовква отметил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия Независимости Украины.
По его словам, президент Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.
"Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня", - сказал заместитель руководителя ОПГ.
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