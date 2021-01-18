С 25 января Украина перейдет в "оранжевую" зону, - Шмыгаль не видит необходимости продолжать жесткий карантин

Об этом он сказал в интервью " Интерфакс-Украина ".

"С 8 до 24 января у нас установлено так называемый карантин зимних каникул. Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, к" оранжевой "зоне, которая действовала до введения этих правил", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас власть не видят необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше чем до 24 января.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - отметил премьер.

Он добавил, что карантин в этом году продлится долго, но "каким он будет - это другой вопрос".

Напомним, что 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января.

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