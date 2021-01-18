"Милан" решил избавиться футболиста сборной Италии

18 января, 2021, 10:38

"Милан" отдаст правого защитника Андреа Конти в аренду в итальянскую "Парму"

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, пармезанцы договорились с боссами "Милана" об аренде 26-летнего Конти до конца текущего сезона. В контракте будет включен обязательный выкуп правого защитника за 7 млн евро + бонусы. Трансфер Конти будет оформлен в завтра, 19 января.

В этом сезоне Андреа Конти провел лишь 4 матча, результативными действиями не отличался. Летом 2017 года "Милан" приобрел футболиста в "Аталанты" за 24 млн евро, однако итальянец не смог сыграть за "россонери" через многочисленные травмы.

В активе Конти 1 матч за сборную Италии по футболу.

Напомним, 12 января "Милан" отправил бразильского защитника Лео Дуарте в аренду в турецкий "Истанбул".

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