"Милан" избавился от бразильского футболиста

12 января, 2021, 19:11

Итальянский "Милан" отправил бразильского защитника Лео Дуарте в аренду в турецкий "Истанбул"

Об этом сообщает официальный twitter "Истанбула".

Следующие полтора года Лео Дуарте проведет в "Истанбул Башакшехири". У турецкого клуба будет право выкупа бразильского защитника

"Милан" купил 24-летнего Дуарте летом 2019-го. Бразилец не смог стать основным футболистом "россонери" и провел за основной состав всего 9 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость центрбэка составляет 3 млн евро.

stanbul Başakşehir (@ ibfk2014) January 11, 2021

3 января в 15-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Беневенто" и вернулся на первое место в турнирной таблице.

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