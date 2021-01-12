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Espreso.tvСпорт"Милан" избавился от бразильского футболиста

"Милан" избавился от бразильского футболиста


фото: Getty Images
Итальянский "Милан" отправил бразильского защитника Лео Дуарте в аренду в турецкий "Истанбул"

Об этом сообщает официальный twitter "Истанбула".

Следующие полтора года Лео Дуарте проведет в "Истанбул Башакшехири". У турецкого клуба будет право выкупа бразильского защитника

"Милан" купил 24-летнего Дуарте летом 2019-го. Бразилец не смог стать основным футболистом "россонери" и провел за основной состав всего 9 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость центрбэка составляет 3 млн евро.

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