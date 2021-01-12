"Заря" закончила вничью первый матч на сборах
12 января, 2021, 18:31
В первом контрольном матче на зимних сборах луганская "Заря" сыграла вничью с польским "Ракувом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч завершился со счетом 2:2. За "Зарю" забили Артем Громов и Денис Фаворов.
Следующий контрольный матч луганская команда проведет в пятницу, 15 января. В соперниках еще один польский клуб - "Пяст".
ККонтрольный матч
12 января
"Заря" - "Ракув" (Польша) 2:2
Голы: Громов, 56, Фаворов, 82 (пен.) - Гутковски, 54 (пен.), Литва, 65
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