"Заря" закончила вничью первый матч на сборах

12 января, 2021, 18:31

В первом контрольном матче на зимних сборах луганская "Заря" сыграла вничью с польским "Ракувом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 2:2. За "Зарю" забили Артем Громов и Денис Фаворов.

Следующий контрольный матч луганская команда проведет в пятницу, 15 января. В соперниках еще один польский клуб - "Пяст".

ККонтрольный матч

12 января

"Заря" - "Ракув" (Польша) 2:2

Голы: Громов, 56, Фаворов, 82 (пен.) - Гутковски, 54 (пен.), Литва, 65

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