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НКРЭКУ планирует снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний


фото: nv.ua
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 19 января планирует снизить тарифы на распределение газа для четырнадцати компаний

Соответствующий проект постановления размещен на сайте НКРЭКУ.

Согласно тексту обоснования к проекту постановления, предлагается пересмотр тарифов для газораспределительных систем "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Коростышевгаз", "Лубныгаз", "Мелитопольгаз", "Николаевгаз", "Полтавагаз", "Тернопольгаз", "Тысменицагаз", "Уманьгаз", "Харьковгаз",  "Черновцыгаз" и компании "Газовик".

Отмечается, что такое решение регулятор планирует принять из-за многократных обращений граждан для недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.

  • Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн/куб. м.

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