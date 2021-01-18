Будем иметь три разных вакцины от коронавируса, - Шмыгаль

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement. Это значит, что мы не имеем права обсуждать публично эти вещи, поэтому я не могу называть какие-то названия или параметры", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что переговоры дали результат и Украина получит вакцину не позднее февраля.

"На сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях мы будем иметь три разных вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, однозначно будут одобрены ВОЗ и в других странах. То есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности ", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав создал карту пунктов тестирования на коронавирус.

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