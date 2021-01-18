Коронавирус: Минздрав создал карту пунктов, где можно сдать образцы для ПЦР-тестирования

Об этом он сказал во время брифинга, передает " Укринформ ".

"Кроме семейных врачей, в Украине существует 2373 пункта тестирования, они были верифицированы МЗ ... Если вы нуждаетесь тестирования, не ждите, идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. Любой человек, у которого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания может сдать соответствующий тест. Кроме того, это касается всех граждан, которые имели контакт с заболевшим человеком - так же, пожалуйста, тестируйтесь. мы существенно нарастили мощности наших центров тестирования, мы можем делать очень большое количество тестирований в день, все возможности созданы ", - заявил Степанов.

Карта информации о пунктах тестирования в различных населенных пунктах Украины размещена на сайте Минздрава в разделе Коронавирус 2019-nCov.

Министр отметил, что образцы для ПЦР-тестирование отныне можно сдать у семейных врачей.

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