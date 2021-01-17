За год карантина на Буковине закрылось больше половины свадебных предприятий

17 января, 2021, 15:51

Свадебная индустрия, которая хорошо развита в Черновицкой области, ожидает свадебного бума уже в этом году, когда в Украине и за рубежом снимут ограничения на проведение массовых мероприятий. Менее, чем за год действия карантина больше половины представителей свадебной индустрии из Черновцов и Волоки прекратили свое существование и закрыли бизнес

Об этом рассказал владелец свадебного салона "Maxima" Марин Гуралюк, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное информационное агентство АСС.

"Во-первых, во время карантина не проводились выставки. А это наш главный способ продаж свадебных платьев. Поскольку именно на таких выставках нас находят различные зарубежные потребители.

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Во-вторых, мы вообще не работали почти полгода. Фактически, до июня мы вообще не знали, что будет дальше. Затем понемногу начали работать.

В-третьих, у нас в Украине в этом году провели масимум 20% свадеб по отношению к прошлому году. Поэтому сказать, что пандемия плохо повлияла на наш бизнес, - это практически ничего не сказать. Но тем не менее мы выжили. Хотя если в Черновцах за этот карантинный год закрыли около 40% ресторанов, то среди представителей свадебного бизнеса больше половины предприятий прекратили свое существование ", - сказал предприниматель.

По его словам, их предприятие сейчас выживает только благодаря тому, что в докризисный период экспортировало свадебные платья более чем в 30 различных стран мира. Хотя и в этом плане экспорт свадебной продукции существенно упал.

"Во время карантина разные страны по-разному ограничивали проведение свадеб. Например, в Польше разрешили проводить мероприятия на 150 человек и они там все радуются, потому что массовых свадеб они и раньше не проводили. А в Румынии разрешили проводить церемонии до 200 человек. Но они не спешат назначать свадьбу, потому что для них этого мало. Там привыкли гулять по 500 человек. Поэтому ждут снятия и этих ограничений. И мы также ждем с ними ", - добавил Гуралюк.

Надеются представители свадебной индустрии на следующий сезон. Когда ситуация позволит снять большинство ограничений на проведение массовых мероприятий, многие пары, которые за это время поженились, но не делали пышных свадеб из-за карантина, смогут это сделать по его завершении.

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