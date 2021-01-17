В Киеве за сутки коронавирусом заболели 793 человека

17 января, 2021, 11:52

За прошедшие сутки в столице выявлено 793 новых случая заболевания коронавирусом, 15 человек умерли

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко в telegram.

По словам Кличко, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 793 больных коронавирусом, умерли 15 человек.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 49 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в сутки 578 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 182, в Днепровском - 145 и в Деснянском районах - 140 случаев", - написал Кличко.

Он добавил, что всего коронавирус преодолели 47862 жители столицы, за период пандемии в Киеве зафиксировано 2190 летальных случаев.

Напомним, 17 января в Украине зафиксировано 5990 новых случаев заболевания коронавирусом.

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