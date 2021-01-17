В Украине зафиксировано 5990 новых случаев COVID-19

17 января, 2021, 08:23

По состоянию на 17 января в Украине зафиксировано 5990 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в facebook.

"За прошедшие сутки госпитализирован 2131 человек, летальных случаев - 116, выздоровели - 8777 человек. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников. Осуществлено тестирований за сутки - 27 975, методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 1160682 человека, выздоровели - 865 960 человек, летальных случаев - 20802.

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