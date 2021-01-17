В аэропорт Внуково не пускают сторонников российского оппозиционера Навального, который возвращается из Германии

17 января, 2021, 14:51

Перед ожидаемым возвращением в Москву из Германии российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорт Внуково прекратили пускать людей без билетов на рейсы

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в здание московского аэропорта Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный, начали пускать только людей с билетами на самолет.

Полицейские также останавливают людей с камерами и штативами и просят не снимать внутри, поскольку аэропорт - "это режимный объект".

Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком". Политик прилетит рейсом авиакомпании "Победа", который должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Ожидается, что Навальный прибудет в Москву в 18:20 по киевскому времени.

Ранее к аэропорту Внуково, куда 17 января из Германии должен прилететь российский оппозиционер Алексей Навальный, согнали автозаки .

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