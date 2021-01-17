В Москве к аэропорту, куда должен прилететь Навальный, пригнали автозаки

17 января, 2021, 10:27

К аэропорту Внуково, куда 17 января из Германии должен прилететь российский оппозиционер Алексей Навальный, согнали автозаки

Об этом сообщают российские СМИ.

Автозаки заметили возле аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный.

В связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности. На рабочих местах находится почти весь личный состав.

Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком". Политик прилетит рейсом авиакомпании "Победа", который должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы предупредила о "последствиях" из-за призывов к участию в несогласованной массовой акции в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

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