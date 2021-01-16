В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19

16 января, 2021, 17:26

В Украине вакцинацию от коронавируса планируют начать в середине февраля

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук после совещания с министром здравоохранения Максимом Степановым, сообщает Интерфакс-Украина .

По ее словам, первый этап вакцинации украинцев от коронавирусной болезни может начаться ориентировочно в середине февраля.

"Мы пригласили на онлайн-совещание министра Степанова, чтобы обсудить вопрос вакцинации в целом и, в частности, этапности. Министр подтвердил, что первый этап вакцинации может начаться ориентировочно в середине февраля этого года. И во время этого первого этапа, в соответствии с уже утвержденным планом, будут вакцинировать медиков, которые непосредственно работают с больными, военнослужащих, находящихся в зоне ООС, а также социальных работников из гериатрических пансионатов и самих пациентов", - рассказала Кравчук.

По ее словам, во время первого этапа планируется вакцинировать около 370 тыс. украинцев. Второй этап, "при нормальном развитии событий", может стартовать в марте. За этот период могут вакцинировать 2,5 млн граждан.

Напомним, 15 января премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb