В Норвегии после прививки вакциной Pfizer умерли 23 человека

15 января, 2021, 10:25

В Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной, разработанной Pfizer/BioNTech умерли 23 человека

Об этом сообщает Eur News со ссылкой на Норвежское агентство по лекарствам.

Все умершие - пожилые люди с ослабленным иммунитетом.

Специалистами ведется расследование причин смерти пациентов, уже рассмотрено 13 дел.

Сообщается, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые стали причиной "серьезного течения имеющихся заболеваний у пожилых людей".

В Норвегии вакцинация против коронавируса началась 27 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb