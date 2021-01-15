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В Норвегии после прививки вакциной Pfizer умерли 23 человека


фото: reuters
В Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной, разработанной Pfizer/BioNTech умерли 23 человека

Об этом сообщает Eur News со ссылкой на Норвежское агентство по лекарствам.

Все умершие - пожилые люди с ослабленным иммунитетом.

Специалистами ведется расследование причин смерти пациентов, уже рассмотрено 13 дел.

Сообщается, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые стали причиной "серьезного течения имеющихся заболеваний у пожилых людей".

В Норвегии вакцинация против коронавируса началась 27 декабря.

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