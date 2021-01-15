В Норвегии после прививки вакциной Pfizer умерли 23 человека
15 января, 2021, 10:25
В Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной, разработанной Pfizer/BioNTech умерли 23 человека
Об этом сообщает Eur News со ссылкой на Норвежское агентство по лекарствам.
Все умершие - пожилые люди с ослабленным иммунитетом.
Специалистами ведется расследование причин смерти пациентов, уже рассмотрено 13 дел.
Сообщается, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые стали причиной "серьезного течения имеющихся заболеваний у пожилых людей".
В Норвегии вакцинация против коронавируса началась 27 декабря.
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