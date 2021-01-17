На выборах в Броварах обнаружили признаки сети. Работают следователи

17 января, 2021, 15:25

В 110-тысячном столичном пригороде Бровары, где сегодня, 17 января 2021 года, выбирают депутатов горсовета и мэра города, полиция зафиксировала признаки преступной сети по подкупу избирателей

Такая информация поступила с участка 232 (ул. Гагарина, 6), передает Еспресо.TV со ссылкой на движение Честно.

"По словам одного из наблюдателей, женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который у нее был с собой. Офицер полиции из следственно-оперативной группы подтвердил нам эту информацию. Список с отметками изъят и событие зарегистрировали как правонарушение", - рассказывает представитель движения Сергей Огородник.

Примечательно, что на этом же участке задержали мужчину, который фотографировал свой бюллетень. По адресу мужчины, который успел отправить бюллетень, прописано 36 избирателей.

"Такие явления могут иметь существенное влияние на результаты выборов, если явка низкая", - отмечается в сообщении.

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На соседней УИК № 233 также подтвердили, что избиратель сфотографировал свой бюллетень.

Впоследствии на другом избирательном участке в Броварах полиция задержала еще одного человека, который якобы фотографировал бюллетень.

Эта особа отказалась давать телефон полиции и требовала приезда следственно-оперативной группы. Когда эта группа приехала, то при проверке телефона фото не обнаружила.

Напомним, в Броварах предыдущие местные выборы признали недействительными после иска двух кандидатов - представителя "Голоса" Андрея Саука и самовыдвиженца Андрея Маслака, который сейчас баллотируется от "За будущее". На бюллетенях были проставлены номера на корешке и в самом бюллетене, что давало возможность установить, как кто из избирателей проголосовал.

Если ни один из кандидатов в мэры на выборах 17 января не наберет более 50% голосов, то будет второй тур выборов.

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