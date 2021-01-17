Борисполь, Бровары и Новгород-Северский сегодня выбирают мэров

17 января, 2021, 08:08

В воскресенье, 17 января в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском происходит повторное голосование на выборах городских голов

Об этом сообщает Укринформ .

Работа избирательных участков стартовала с 8:00 и будет завершена в 20:00.

Перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила на 23 ноября, после того, как 9 ноября Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе такими, которые не состоялись. Апелляционный Суд 11 ноября подтвердил это решение.

Причиной решения суд назвал ряд нарушений, в частности права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловлены смертью победителей избирательной гонки.

На выборах мэра Новгород-Северского в Черниговской области победил Олег Бондаренко, который 29 октября умер от коронавируса.

Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы 24 ноября. В Борисполе победитель выборов главы местной ОТО Анатолий Федорчук также умер от COVID-19 28 октября 2020.

Напомним, 16 января Центральная избирательная комиссия признала невозможным проведение 28 марта местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

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