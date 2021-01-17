Джошуа и Фьюри договорились о чемпионском супербое

17 января, 2021, 13:29

Помоутер Эдди Хирн заявил, что британские тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о поединке

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам промоутера, Джошуа и Фьюри уже достигли устной договоренности о встрече, которую осталось перенести на бумагу.

"Соглашение заключено. Реально. Единственное - подписанного контракта пока нет. А так мы уже давно договорились о финансовых условиях. А сейчас обсудили и вопросы по поводу телетрансляции. Осталось только перенести все это на бумагу и закрепить подписями. А это, поверьте, тоже огромный объем работы. Иногда контракты с различными поправками по 15 раз пересылаются друг другу, прежде чем стороны поставят под ними свои подписи ", - рассказал Хирн.

Джошуа владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 14 января промоутер Боб Арум выразил убеждение, что Тайсон Фьюри сразится с соотечественником Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира, а Александр Усик не станет этому помехой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb