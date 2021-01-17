Джошуа и Фьюри договорились о чемпионском супербое
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам промоутера, Джошуа и Фьюри уже достигли устной договоренности о встрече, которую осталось перенести на бумагу.
"Соглашение заключено. Реально. Единственное - подписанного контракта пока нет. А так мы уже давно договорились о финансовых условиях. А сейчас обсудили и вопросы по поводу телетрансляции. Осталось только перенести все это на бумагу и закрепить подписями. А это, поверьте, тоже огромный объем работы. Иногда контракты с различными поправками по 15 раз пересылаются друг другу, прежде чем стороны поставят под ними свои подписи ", - рассказал Хирн.
Джошуа владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 14 января промоутер Боб Арум выразил убеждение, что Тайсон Фьюри сразится с соотечественником Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира, а Александр Усик не станет этому помехой.
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