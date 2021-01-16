ЦИК признала невозможным проведение местных выборов на Донбассе 28 марта

16 января, 2021, 20:25

Центральная избирательная комиссия признала невозможным проведение 28 марта местных выборов в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК .

Соответствующее решение ЦИК принял на основании писем от Донецкой и Луганской областных государственных администраций, в которых указано, что проведение выборов невозможно из-за угрозы безопасности граждан.

"От Луганской и Донецкой областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций 15 января 2021 года в ЦИК поступили письма, в которых говорится, в частности, о том, что по информации уполномоченных органов, несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы подконтрольной украинской власти территории со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - заявили в ЦИК.

К перечню громад, где не состоятся местные выборы относятся 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Напомним, 5 января ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям в отношении возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

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