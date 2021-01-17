25 января Украина вернется к адаптивному карантину, - Радуцкий

17 января, 2021, 12:55

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий заявил, что 25 января Украина вернется к адаптивному карантину

Об этом он сообщил по итогам встречи фракции "Слуги народа" с министром здравоохранения Максимом Степановым в facebook.

По его словам, жесткие карантинные ограничения, которые действуют в Украине с 8 до 24 января, продлены не будут.

"Министерство пока не проводило анализ эффективности более жестких карантинных ограничений, которые начали действовать с 8 января. Министр пообещал публично отчитаться о результатах после 24 января. На мой взгляд, это важно. Но настаивать на продолжении ограничений Минздрав не планирует. С 25 января страна вернется к адаптивному карантину", - написал Радуцкий.

Напомним, 15 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что если в Украине будет сохраняться текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19, то новый жесткий карантин не будут вводить .

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