Если в Украине сохранится текущая ситуация, то нового локдауна не будет, - Ляшко

15 января, 2021, 19:23

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что если в Украине будет сохраняться текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19, то новый жесткий карантин не будут вводить

Об этом он заявил в интервью LB.ua .

"Конечно, может появиться неизвестная переменная, которую мы не могли учесть в наших прогнозах. Например, британская мутация. С ней справимся. Я имею в виду, что она может появиться в другой ипостаси - мутация, которая изменит что-то в циркуляции вируса , в агрессивности, в трансмисивности. Все предусмотреть невозможно, когда вирус циркулирует первый год ", - сказал он.

Ляшко отметил, что в декабре, когда заболеваемость была выше, локдаун не вводили, чтобы помочь бизнесу.

"Если закрыть все в декабре, не весь бизнес пережил бы это. Надо было найти баланс, как вичухатися с нашей ситуации, чтобы и жизнь спасти, и экономика продолжила функционировать", - сказал Ляшко.

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