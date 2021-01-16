В США обнародовали новые документы по сговору Трампа с Россией

16 января, 2021, 21:35

В США обнародовали документы, касающиеся расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией

Документы обнародовал председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм, сообщает Fox News.

Первое расследование ФБР по сговору членов избирательного штаба Трампа в 2016 году с русскими для влияния на выборы, получило название Crossfire Hurricane и, по словам Грэма, стало провальным.

"Я считаю расследования Crossfire Hurricane самым масштабным системным провалом со стороны высшего руководства, но не преданных, трудолюбивых патриотов, защищающих нашу страну каждый день в Федеральном бюро расследований и Министерстве юстиции", - сказал Грэм.

Он добавил, что это расследование оказалось одним из самых некомпетентных и коррумпированных расследований в истории ФБР и Минюста.

"Трудно поверить, что в Америке могло случиться нечто подобное Crossfire Hurricane. Суть в том, что в будущем мы должны иметь больше сдержек и противовесов, когда дело доходит до политических расследований", - отметил Грэм.

Напомним, 13 января директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытке вмешаться в американские выборы в 2020 году.

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