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Espreso.tvОбществоКонтрразведка США обвинили Россию, Китай и Иран в попытке повлиять на выборы президента в 2020 году

Контрразведка США обвинили Россию, Китай и Иран в попытке повлиять на выборы президента в 2020 году

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина обвинил три страны в попытке вмешаться в американские выборы в 2020 году

Об этом он сказал в интервью The Washington Post , передает РБК-Украина .

Иванина считает, что власти России, Ирана и Китая пытались повлиять на результат выборов.

"Я смотрел разведданные каждый день. Я думаю, все три страны в основном были действительно злонамеренные в попытках повлиять на наши выборы", - сказал он.

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