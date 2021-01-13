Контрразведка США обвинили Россию, Китай и Иран в попытке повлиять на выборы президента в 2020 году

13 января, 2021, 09:00

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина обвинил три страны в попытке вмешаться в американские выборы в 2020 году

Об этом он сказал в интервью The Washington Post , передает РБК-Украина .

Иванина считает, что власти России, Ирана и Китая пытались повлиять на результат выборов.

"Я смотрел разведданные каждый день. Я думаю, все три страны в основном были действительно злонамеренные в попытках повлиять на наши выборы", - сказал он.