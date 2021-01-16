Шкарлет объяснил, когда школьники смогут вернуться за парты

16 января, 2021, 19:26

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школьники младших классов возобновят полноценный учебный процесс сразу после усиленного карантина, который будет действовать до 24 января

Об этом Шкарлет написал в Telegram.

По его словам, возвращение других учеников к привычному формату обучения в школах будет зависеть от эпидемической ситуации.

"Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. Относительно старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме", - написал Шкарлет.

Министр добавил, что в дальнейшем решение о возобновлении учебного процесса будут принимать местные власти.

"Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения", - отметил Шкарлет.

Напомним, 13 января мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой восстановить очное обучение в 1-4 классах.

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