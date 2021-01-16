Несмотря на саботаж со стороны правительства, закон о защите украинского языка все равно будет действовать и объединять нацию, - Княжицкий

16 января, 2021, 10:17

Сейчас Кабинет Министров Украины саботирует выполнение норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом в субботу, 16 января 2021 года, заявил народный депутат, главный разработчик данного закона Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .

"И хотя правительство закон саботирует, не выполняет его, не готовит программу поддержки языка, не создал до сих пор центры по изучению языка, чтобы помочь гражданам, закон будет действовать. Потому правительства отходить, а украинский язык - нет", - отметил политик у себя на странице .

Николай Княжицкий напомнил о том, что отныне сфера услуг будет должна работать на украинском.

"Конечно, если по просьбе покупателя продавец будет общаться с ним на английском, русском или венгерском, это не будет никоим нарушением. Но если откажет в обслуживании на украинском - будет", - пояснил нардеп.

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Вместе с тем, эти нововведения, как отметил Княжицкий призваны помочь "постсоветским гражданам стать украинцами".

"Постепенно постсоветские граждане становятся украинцами, потому что хотят быть европейцами, а не совками. А те, кто, живя в Украине, украинцев ненавидит, проигрывают в политических судорогах. Я почему-то верю, что речь должна объединить не только большинство граждан, но и ответственных политиков из всех политических сил. Украинский язык должен остановить российский газ, российскую электроэнергию и даже армию. Поскольку в языке - сила духа народа ", - пояснил Николай Княжицкий.

Напомним, с сегодняшнего дня за отказ обслуживать украинский штрафовать на 5-6 тыс. грн .

Это обусловлено тем, что 6 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой в случае нарушений установленной законом требования об обязательном обслуживания на украинском языке граждане могут жаловаться языковому омбудсмену. Если жалоба мотивирована, то предприятию, учреждению или организации объявят предупреждения и требование устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года на заведение ждет штраф от 5100 до 6800 гривен.

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