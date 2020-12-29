Оккупанты удерживают в застенках в ОРДЛО 251 украинского гражданина, - Денисова

29 декабря, 2020, 09:02

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о продлении работы для освобождения украинцев, находящихся в плену оккупантов в России и ОРДЛО

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу. Буду продолжать свою работу для освобождения наших сограждан, находящихся в незаконном заключении страны-оккупанта РФ и призываю международное сообщество действовать вместе в этом направлении", - сообщила Денисова.

Она обратилась к Шмыгалю по предоставлению особого статуса пленникам Кремля.

"Мною были направлены обращения к премьер-министру Украины относительно законодательного урегулирования вопроса установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины о необходимости формирования перечень субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за предоставленные уволенным лицам услуги, а также обеспечение права всех незаконно лишенных свободы лиц на получение ими медицинской и психологической реабилитации после освобождения ", - отметила омбудсмен.