Кабмин развернул более 4 тыс. пунктов обогрева

16 января, 2021, 14:19

С начала прогнозируемого снижения температурных показателей, решением подчиненной правительству Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в разных уголках Украины начали свою работу пункты обогрева. Это сделано с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей

Местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств, передает Еспресо.TV со ссылкой на Правительственный портал .

"Все пункты ГСЧС установлено с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей", - отмечают в Кабинете Министров.

По последним данным, в течение пятницы, 15 января 2021 года, в пункты обогрева обратилось 360 человек, из них 113 - в пункты ГСЧС.

На обращение органов местной власти ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

Адреса развернутых на территории Украины можно увидеть ЗДЕСЬ .

Напомним, в Украине пришли большие морозы. Ночью температура воздуха опускается до минус 20-21 градусов по Цельсию.

Преимущественно из-за нарушения правил обогрева в сутки в 92 пожарах погибло 11 человек .

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