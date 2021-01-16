Из-за нарушения правил обогрева за сутки в 92 пожарах погибли 11 человек

16 января, 2021, 09:46

Нарушение правил пожарной безопасности, несоблюдение рекомендаций по правильной эксплуатации приборов обогрева и печного отопления, неисправность электрического и газового оборудования - первопричины смертельных случаев на пожарах в частном секторе. Только за прошедшие сутки, 15 января 2021 года, в жилом секторе произошло 92 пожара, 11 человек погибли

Об этом сегодня, 16 января, со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям передает Еспресо.TV .

Так, например, в Донецкой области 15 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре квартиры на 1-м этаже 3-х этажного жилого дома в поселке Мирное, где погиб человек 1938 года.

В то же время в Харьковской области на номер "101" поступило сообщение о пожаре в селе Липцы Харьковского района. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горят двери балкона и пол в комнате квартиры на площади 8 кв.м. При проведении разведки в очаге пожара было обнаружено тело мужчины 1981 года рождения.

В тот же день смертельное пламя унесло жизни трех человек в Днепре. В частности, произошел пожар в одной из квартир многоэтажки, расположенной в жилом массиве Тополь-2 Шевченковского района города. Возгорание возникло в одной из комнат квартиры, расположенной на 8-м этаже 9-этажного жилого дома. Внутри помещения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины в возрасте около 40 лет.

Также к спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Центрально-Городском районе Кривого Рога, где загорелось внутри одной из четырех квартир дома. Во время ликвидации пожара, внутри помещения пожарные обнаружили тела двух погибших женщин.

А на Херсонщине 15 января на номер службы "101" Генического района поступило сообщение о том, что в поселке Новолексиивка горит жилой дом. На месте происшествия были обнаружены два пострадавших: хозяйку 1952 года и гражданина 1975 года рождения. Они были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом - алкогольное опьянение и отравление угарным газом. Предполагаемая причина, которая привела к пожару, неосторожное обращение с огнем.

ГСЧС призывает граждан быть крайне осторожными, заботиться о надлежащее противопожарное состояние собственных помещений, быть ответственными и избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно несколько бытовых электропотребителей большой мощности и использовать печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности.

Напомним, в Украину пришли большие морозы. Ночью температура воздуха опускается до минус 20-21 градусов по Цельсию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb