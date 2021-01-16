Байден предложил назначить Нуланд заместителем госсекретаря США

16 января, 2021, 16:49

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя Государственного секретаря по политическим вопросам

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Джо Байден выдвинул кандидатуры Венди Шерман на должность первого заместителя госсекретаря, Виктории Нуланд - на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Кроме того, избранный президент предложил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Виктория Нуланд работала представителем Государственного департамента США в 2011-2013 годах. Позже - помощницей государственного секретаря США по делам Европы и Евразии. В 2013 году, во время событий Революции Достоинства в Украине, в ранге помощника госсекретаря США встречалась с Виктором Януковичем, а также посетила Майдан Независимости и пообщалась с участниками протеста.

Напомним, 27 ноября Виктория Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена не сможет забыть о войне России с Украиной .

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