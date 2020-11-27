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Espreso.tvОбществоАдминистрация Байдена не забудет о войне России с Украиной, - экс-помощница госсекретаря США Нуланд

Администрация Байдена не забудет о войне России с Украиной, - экс-помощница госсекретаря США Нуланд

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена не сможет забыть о войне России с Украиной

Об этом она сказала в интервью телеканалу "Дождь"

"Конечно, это невозможно, чтобы Вашингтон забыл о 2013-м, 2014-м, 2015-м годах и текущей ситуации в Украине, на Донбассе и в Крыму. Это просто невозможно. Тогда были нарушены нормы международного права. Как вы знаете, я с госсекретарем Керри и президентом Обамой участвовала в переговорах по деэскалации конфликта в Украине и выводе российских войск. Вопрос в том, хочет ли Москва всерьез вернуться к этим обсуждениям", - заявила Нуланд.

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