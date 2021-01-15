В НАТО обеспокоены увеличением военного присутствия РФ по миру, в частности в оккупированном Крыму
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.
"Что касается увеличения российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим - и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это часть модели увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки, на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе, в Крыму, а также в Балтийском регионе и на Крайнем Севере", - говорится в заявлении.
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Столтенберг уточнил, что НАТО также наблюдает рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.
По его словам, это вызывает большую обеспокоенность.
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