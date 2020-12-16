Стефанишина: Украина готова стать ключевым союзником НАТО в Черноморском регионе

16 декабря, 2020, 21:23

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова углубить системное взаимодействие с Соединенными Штатами, а также с НАТО, став их ключевым союзником в Черноморском регионе

Об этом она заявила во время онлайн-конференции Ukraine in Washington, передает "РБК-Украина".

"Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО", - заявила Стефанишина.

По ее словам, системное взаимодействие Украины с Соединенными Штатами и НАТО обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря.

При этом министр добавила, что еще одним аргументом в пользу такого сотрудничества является "российский фактор".

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