Татаров в начале года оплатил обучение в вузе США
15 января, 2021, 20:02
Заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Олег Татаров в начале 2021 года оплатил обучение в одном из вузов США
Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в его декларации на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.
Так, 13 января Татаров заплатил 269 129 грн (более $ 9,5 тыс.) за обучение в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия.
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В декларации не указано, заместитель главы ОПУ оплатил свое обучение или кого-то из членов семьи.
За какой период обучения внесенная сумма, не указано.
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