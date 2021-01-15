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Espreso.tvСпорт"Арсенал" неожиданно потерял очки в матче АПЛ с "Кристал Пэлэс"

"Арсенал" неожиданно потерял очки в матче АПЛ с "Кристал Пэлэс"


фото: Getty Images
В 18-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлэс" в лондонском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Арсенал" был фаворитом во встрече АПЛ. На победу "канониров" действовал коэффициент 1,67. Менее вероятным результатом букмекеры считали ничью - 3,85.

После 18 матчей "Арсенал" занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы опережают "Кристал Пэлэс", который идет тринадцатым, на одно очко.

Чемпионат Англии

18-й тур

14 января

"Арсенал" - "Кристал Пэлэс" 0:0

 

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