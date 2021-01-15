"Арсенал" неожиданно потерял очки в матче АПЛ с "Кристал Пэлэс"
15 января, 2021, 11:56
В 18-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлэс" в лондонском дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Арсенал" был фаворитом во встрече АПЛ. На победу "канониров" действовал коэффициент 1,67. Менее вероятным результатом букмекеры считали ничью - 3,85.
После 18 матчей "Арсенал" занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы опережают "Кристал Пэлэс", который идет тринадцатым, на одно очко.
Чемпионат Англии
18-й тур
14 января
"Арсенал" - "Кристал Пэлэс" 0:0
- 13 января в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Фулхэмом".
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