"Тоттенхэм" сенсационно сыграл вничью с "Фулхэмом" и покинул зону Лиги чемпионов

14 января, 2021, 00:07

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Фулхэмом"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Матч завершился со счетом 1:1. Английский бомбардир Гарри Кейн забил мяч для "Тоттенхэма", а португалец Иван Кавалейру порадовал болельщиков "Фулхэма".

В турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" находится на шестой строчке и из-за потери очков покинул зону Лиги чемпионов. Команду Жозе Моуринью отдаляет 2 балла от четвертой ступени. "Фулхэм" находится в зоне вылета и борется за выживание.

Чемпионат Англии

16-й тур

13 января

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 1:1

Голы: Кейн, 25 - Кавалейру, 74

3 января Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче чемпионата Англии против "Челси".