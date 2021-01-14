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Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" сенсационно сыграл вничью с "Фулхэмом" и покинул зону Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" сенсационно сыграл вничью с "Фулхэмом" и покинул зону Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Фулхэмом"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Матч завершился со счетом 1:1. Английский бомбардир Гарри Кейн забил мяч для "Тоттенхэма", а португалец Иван Кавалейру порадовал болельщиков "Фулхэма".

В турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" находится на шестой строчке и из-за потери очков покинул зону Лиги чемпионов. Команду Жозе Моуринью отдаляет 2 балла от четвертой ступени. "Фулхэм" находится в зоне вылета и борется за выживание.

Чемпионат Англии

16-й тур

13 января

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 1:1

Голы: Кейн, 25 - Кавалейру, 74

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