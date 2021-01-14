"Тоттенхэм" сенсационно сыграл вничью с "Фулхэмом" и покинул зону Лиги чемпионов
14 января, 2021, 00:07
В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Фулхэмом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Матч завершился со счетом 1:1. Английский бомбардир Гарри Кейн забил мяч для "Тоттенхэма", а португалец Иван Кавалейру порадовал болельщиков "Фулхэма".
В турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" находится на шестой строчке и из-за потери очков покинул зону Лиги чемпионов. Команду Жозе Моуринью отдаляет 2 балла от четвертой ступени. "Фулхэм" находится в зоне вылета и борется за выживание.
Чемпионат Англии
16-й тур
13 января
"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 1:1
Голы: Кейн, 25 - Кавалейру, 74
- 3 января Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче чемпионата Англии против "Челси".
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