Ляшко назвал ошибку экспресс-тестов на коронавирус

15 января, 2021, 17:33

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что погрешность экспресс-тестов на антиген коронавируса колеблется в пределах 20-30%

Об этом он заявил в интервью Lb.ua.

По словам Ляшко, факторы, которые могут повлиять на точность экспресс-теста, те же, что и при заборе материала для ПЦР-теста. И их погрешность колеблется в пределах 20-30%.

"Пока не встречал этой информации в научных публикациях, но предполагаю, что погрешность может быть такой же. Может также быть ошибка во время забора, человеческий фактор. А вот специальной среды во время транспортировки уже не нужно, потому что тест делается на месте", - сказал Ляшко.

Напомним, в течение суток 14 января было зафиксировано 8199 новых случаев коронавируса (из них дети - 236, медработники - 315), 166 пациентов умерли, 10328 - выздоровели.

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