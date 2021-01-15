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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано 8199 новых случаев COVID-19, умерли 166 человек

В Украине зафиксировано 8199 новых случаев COVID-19, умерли 166 человек

По состоянию на утро пятницы, 15 января, в Украине зафиксировано 1 146 963 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 20 542 - летальные, 847 391 человек выздоровел

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 14 января было зафиксировано 8199 новых случаев коронавируса (из них дети - 236, медработники - 315), 166 пациентов умерли, 10 328 человек выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 896 случаев;
  • Винницкая область - 209 случаев;
  • Волынская область - 127 случаев;
  • Днепропетровская область - 533 случая;
  • Донецкая область - 443 случая;
  • Житомирская область - 214 случаев;
  • Закарпатская область - 100 случаев;
  • Запорожская область - 629 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 173 случая;
  • Киевская область - 588 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Луганская область - 179 случаев;
  • Львовская область - 525 случаев;
  • Николаевская область - 489 случаев;
  • Одесская область - 592 случая;
  • Полтавская область - 287 случаев;
  • Ривненская область - 242 случая;
  • Сумская область - 344 случая;
  • Тернопольская область - 191 случай;
  • Харьковская область - 310 случаев;
  • Херсонская область - 121 случай;
  • Хмельницкая область - 146 случаев;
  • Черкасская область - 281 случай;
  • Черновицкая область - 227 случаев;
  • Черниговская область - 275 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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