В Украине зафиксировано 8199 новых случаев COVID-19, умерли 166 человек
15 января, 2021, 08:27
По состоянию на утро пятницы, 15 января, в Украине зафиксировано 1 146 963 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 20 542 - летальные, 847 391 человек выздоровел
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 14 января было зафиксировано 8199 новых случаев коронавируса (из них дети - 236, медработники - 315), 166 пациентов умерли, 10 328 человек выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 896 случаев;
- Винницкая область - 209 случаев;
- Волынская область - 127 случаев;
- Днепропетровская область - 533 случая;
- Донецкая область - 443 случая;
- Житомирская область - 214 случаев;
- Закарпатская область - 100 случаев;
- Запорожская область - 629 случаев;
- Ивано-Франковская область - 173 случая;
- Киевская область - 588 случаев;
- Кировоградская область - 78 случаев;
- Луганская область - 179 случаев;
- Львовская область - 525 случаев;
- Николаевская область - 489 случаев;
- Одесская область - 592 случая;
- Полтавская область - 287 случаев;
- Ривненская область - 242 случая;
- Сумская область - 344 случая;
- Тернопольская область - 191 случай;
- Харьковская область - 310 случаев;
- Херсонская область - 121 случай;
- Хмельницкая область - 146 случаев;
- Черкасская область - 281 случай;
- Черновицкая область - 227 случаев;
- Черниговская область - 275 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.