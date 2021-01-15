Хочу выигрывать титулы, - легионер объяснил, почему вернулся в "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Onefootball.
По словам Сидклея, он много работает над собой.
"Мне хочется играть и выигрывать титулы с "Динамо" Киев. Надеюсь, что мы проведем отличный сезон. Я очень много работаю над собой, чтобы как можно быстрее набрать оптимальные кондиции. Ну, а выиграть титул хочет каждый футболист", - сказал бразилец.
"Динамо" приобрело Сидклея в 2018 году за 5 млн евро. Левый защитник провел за киевлян 23 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
В январе 2020 года перешел на правах аренды в бразильский "Коринтианс" за 600 тыс. евро. В конце декабря 27-летний футболист вернулся в "Динамо".
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