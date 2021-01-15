Хочу выигрывать титулы, - легионер объяснил, почему вернулся в "Динамо"

15 января, 2021, 13:51

Полузащитник "Динамо" Сидклей рассказал, что вернулся в киевский клуб, потому что хочет выигрывать титулы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Onefootball.

По словам Сидклея, он много работает над собой.

"Мне хочется играть и выигрывать титулы с "Динамо" Киев. Надеюсь, что мы проведем отличный сезон. Я очень много работаю над собой, чтобы как можно быстрее набрать оптимальные кондиции. Ну, а выиграть титул хочет каждый футболист", - сказал бразилец.

"Динамо" приобрело Сидклея в 2018 году за 5 млн евро. Левый защитник провел за киевлян 23 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

В январе 2020 года перешел на правах аренды в бразильский "Коринтианс" за 600 тыс. евро. В конце декабря 27-летний футболист вернулся в "Динамо".

29 декабря лучшим игроком Украинской премьер-лиги 2020 года признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.