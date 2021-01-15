Карантин: не могут продаваться в супермаркете игрушки, когда рядом закрытый детский магазин, - Шмыгаль
Об этом сообщает пресс-служба "Правительственного портала".
"Задача усиленного карантина - снизить мобильность населения", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что как бы ни относились к закрытым полкам в магазинах, натянутых лент или пленках, все это проходит не только в Украине, но и во всем мире. По его словам, ограничения в некоторых странах даже гораздо жестче.
"Здесь не стоит вопрос, у кого лучшие противоэпидемические мероприятия. Стоит вопрос: дать возможность людям быть дома и не иметь лишнего соблазна выходить из дома", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр напомнил, что в супермаркетах разрешена продажа только определенных правительством категорий товаров первой необходимости, в то время как другие товары запрещены к продаже в любых магазинах.
"Мы вели не один диалог с представителями сетей, которые торгуют не продуктами питания. Вопрос справедливости очень важно. Не могут продаваться в продуктовом супермаркете игрушки, когда рядом стоит закрытый игрушечный магазин", - отметил Шмыгаль.
- Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах время локдауна в Украине просьбой бизнеса.
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