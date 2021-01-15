Европейское агентство по лекарственным средствам пояснило, какие данные похитили хакеры во время кибератаки

Об этомсообщает Европейское агентство по лекарственным средствам.

Отмечается, что была похищена информация о двух разрешениях на продажу вакцин в ЕС, которые были предоставлены в конце декабря - начале января после независимой оценки.

Сейчас агентство поддерживает уголовное производство о похищении данных о вакцинах.

Европейское агентство по лекарственным средствам сообщает, что информация, которая оказалась в интернете, может подорвать доверие к COVID-вакцине.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам, которое в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, стало объектом кибератаки .

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