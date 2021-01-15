 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирЕвропейское агентство по лекарственным средствам пояснило, какие данные похитили хакеры во время кибератаки

Европейское агентство по лекарственным средствам пояснило, какие данные похитили хакеры во время кибератаки

Хакеры завладели электронными письмами, которые содержали информацию об оценке COVID-вакцин в Евросоюзе

Об этомсообщает Европейское агентство по лекарственным средствам.

Отмечается, что была похищена информация о двух разрешениях на продажу вакцин в ЕС, которые были предоставлены в конце декабря - начале января после независимой оценки.

Сейчас агентство поддерживает уголовное производство о похищении данных о вакцинах.

Европейское агентство по лекарственным средствам сообщает, что информация, которая оказалась в интернете, может подорвать доверие к COVID-вакцине.

  • Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам, которое в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, стало объектом кибератаки .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать