Хакеры похитили данные о вакцины от коронавируса Moderna

15 декабря, 2020, 09:55

Американский разработчик вакцины против COVID-19 Moderna заявил о хакерских атаках

Об этом сообщает Reuters .

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что документы, связанные с представлением кандидата на вакцину против COVID-19, были незаконно похищены у регулятора.

Читайте также: Хакеры похитили данные о вакцине BioNTech

Moderna заявила, что его заявка в EMA не включает никакой информации, которая бы идентифицировала отдельных участников исследования.