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Espreso.tvОбществоХакеры похитили данные о вакцины от коронавируса Moderna

Хакеры похитили данные о вакцины от коронавируса Moderna

Американский разработчик вакцины против COVID-19 Moderna заявил о хакерских атаках

Об этом сообщает Reuters .

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что документы, связанные с представлением кандидата на вакцину против COVID-19, были незаконно похищены у регулятора.

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Moderna заявила, что его заявка в EMA не включает никакой информации, которая бы идентифицировала отдельных участников исследования.

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