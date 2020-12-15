Хакеры похитили данные о вакцины от коронавируса Moderna
15 декабря, 2020, 09:55
Американский разработчик вакцины против COVID-19 Moderna заявил о хакерских атаках
Об этом сообщает Reuters .
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что документы, связанные с представлением кандидата на вакцину против COVID-19, были незаконно похищены у регулятора.
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Moderna заявила, что его заявка в EMA не включает никакой информации, которая бы идентифицировала отдельных участников исследования.
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