Дубинский просит созвать заседание фракции "Слуги народа" в связи с наложенными на него санкциями США, - Качура

15 января, 2021, 12:02

15 января Александр Дубинский обратился к фракции "слуг" с просьбой собраться на заседание из-за введенных по отношению к нему санкций Минфина США за вмешательство в выборы президента страны на стороне российского агента Андрея Деркача

Об этом заявил нардеп-"слуга" Александр Качура в Telegram, обнародовав документ обращения Дубинского.

"Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции из-за введенных против него персональных санкций. Поддерживаю. Очень интересная история. А заодно нужно обсудить историю с переизбранием Главы делегации в ПАСЕ и то, какие программные пункты по улучшению жизни простых людей партия выполнила", - написал Качура.

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"В связи с тем, что против меня была осуществлена грязная провокация со стороны моих неблаговидных оппонентов, которые, выполняя грязный заказ и используя аморальные, незаконные и преступные методы, написали заведомо лживый донос на меня в государственные учреждения Соединенных Штатов Америки, в результате чего Министерство финансов Соединенных Штатов Америки осуществило действия по отношению ко мне", - аргументировал Дубинский причину созыва заседания фракции, обращаясь к главе фракции "СН" в Раде Давиду Арахамии и его заместителю Александру Корниенко.

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