Вступил в силу закон о штрафовании бизнеса за отсутствие масок у клиентов

14 января, 2021, 14:42

Закон № 1113-IX, который предусматривает штрафы для бизнеса за допуск клиентов без масок в общественные заведения, вступил в силу с 14 января

Текст закона опубликован на сайте издания "Голос Украины".

Согласно тексту проекта закона, предполагается, что субъекты хозяйствования, которые осуществили пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, наказывать штрафами в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, проект закона предлагает установить штрафы за непринятие мер в случае пребывания человека в общественных местах, зданиях, сооружениях, общественном транспорте без маски.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона, который предусматривает штрафы для предприятий, допускающих отсутствие масок на гражданах.

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